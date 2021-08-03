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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Ege Denizi, Muğla Datça açıklarında 5,0 büyüklüğünde

Son dakika | AFAD duyurdu: Ege Denizi, Muğla Datça açıklarında 5,0 büyüklüğünde

Son dakika... Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 15.38'de Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesinde 55.89 kilometre uzaklıkta yerin 7,61 kilometre altında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

AFAD'dan yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.38'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Akdeniz açıklarında yerin 5,4 kilometre altında 5,2 büyüklüğünde kaydedildi. 

Son dakika | AFAD duyurdu: Ege Denizi, Muğla Datça açıklarında 5,0 büyüklüğünde

DEPREM DİĞER İLLERİ DE SALLADI

Edinilen bilgilere göre deprem Muğla başta olmak üzere İzmir, Aydın, Manisa gibi pek çok ilimizde hissedildi. 

 

 

 

AFAD SON DEPREMLER 3 AĞUSTOS 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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