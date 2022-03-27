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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.5 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.5 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD, Elazığ'da sabah saatlerinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer yüzüne yakın bir şekilde gerçekleşen deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.5 şiddetinde sallandı!

Son dakika! AFAD, Elazığ Sivrice'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10.26da meydana gelen depremin derinliği 7.00 km olarak belirlendi..

Yer yüzüne oldukça yakın olan bu deprem Elazığ'daki vatandaşlarını tedirgin ederken herhangi bir maddi kaybın da olmadığı öğrenildi.

 

AFAD SON DEPREMLER 27 MART 2022 PAZAR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mart 2022 Pazar günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için tıklayabilirsiniz.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre ise Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem 3.4 şiddetinde bir sarsıntıya neden oldu. Saat 10.26'da gerçekleşen depremin derinliği ise 5.9 km olarak ölçüldü.

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 MART 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ 3.5 şiddetinde sallandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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