Son dakika! AFAD duyurdu! Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.04 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,9 kilometre olarak kaydedildi. Kayseri Valiliği'nden sarsıntıya ilişkin açıklama gelmedi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2022
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Felahiye (Kayseri)
Tarih-Saat : 12.04.2022, 17:04:17 TSİ
Enlem : 39.0673 N
Boylam : 35.4726 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/I2UPkJEGT6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 12 NİSAN 2022 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Nisan 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 12 NİSAN 2022 SALI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız