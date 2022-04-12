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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.04 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,9 kilometre olarak kaydedildi. Kayseri Valiliği'nden sarsıntıya ilişkin açıklama gelmedi.

 

Son dakika! AFAD duyurdu! Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 12 NİSAN 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Nisan 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Son dakika! AFAD duyurdu! Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 12 NİSAN 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Son dakika! AFAD duyurdu! Kayseri'de 3,9 büyüklüğünde deprem!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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