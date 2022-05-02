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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD, Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06:16 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7,40 kilometre olarak kaydedildi. Bayram sabahı yaşanan deprem, vatandaşlar tarafından hissedilirken, sosyal medyada "Deprem" etiketi altında sarsıntı anına ilişkin hissedilenler yazıldı.

Son dakika! AFAD duyurdu! Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 Son dakika! AFAD duyurdu! Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

detaylar gelecek...

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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