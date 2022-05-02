 Son dakika! AFAD duyurdu! Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06:16 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7,40 kilometre olarak kaydedildi. Bayram sabahı yaşanan deprem, vatandaşlar tarafından hissedilirken, sosyal medyada "Deprem" etiketi altında sarsıntı anına ilişkin hissedilenler yazıldı.

AFAD SON DEPREMLER 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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detaylar gelecek...