Son dakika! AFAD duyurdu! Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Kırıkkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06:16 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 7,40 kilometre olarak kaydedildi. Bayram sabahı yaşanan deprem, vatandaşlar tarafından hissedilirken, sosyal medyada "Deprem" etiketi altında sarsıntı anına ilişkin hissedilenler yazıldı.
AFAD SON DEPREMLER 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
detaylar gelecek...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Delice (Kirikkale)
Tarih-Saat : 02.05.2022, 06:16:14 TSİ
Enlem : 39.9741 N
Boylam : 33.9663 E
Derinlik : 7.40 km
Detay : https://t.co/Zwzfq6vIto@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi