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  3. Son dakika | AFAD duyurdu! Komşu sallandı! Irak'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | AFAD duyurdu! Komşu sallandı! Irak'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Irak, Sinjar'da 21.12 km derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | AFAD duyurdu! Komşu sallandı! Irak'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Irak, Sinjar'da saat 19.15'te, 21.12 km derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

AFAD SON DEPREMLER 27 MAYIS 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mayıs 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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