Son dakika | AFAD duyurdu! Komşu sallandı! Irak'ta 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Irak, Sinjar'da 21.12 km derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Irak, Sinjar'da saat 19.15'te, 21.12 km derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 27, 2022
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Sinjar (Irak)
Tarih-Saat : 27.05.2022, 19:15:22 TSİ
Enlem : 36.4386 N
Boylam : 41.8708 E
Derinlik : 21.12 km
Detay : https://t.co/9bh6a9a7vK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 27 MAYIS 2022 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Mayıs 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde: