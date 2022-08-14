Son dakika | AFAD duyurdu! Kuşadası Körfezi'nde 3.8 ve 5 büyüklüğünde üst üste deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre İzmir, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.18'deki 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından 06.24'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | AFAD duyurdu! Kuşadası Körfezi'nde 3.8 ve 5 büyüklüğünde üst üste deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre İzmir, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.18'deki 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından 06.24'te yerin 7 km derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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