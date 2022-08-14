Son dakika | AFAD duyurdu! Kuşadası Körfezi'nde 3.8 ve 5 büyüklüğünde üst üste deprem!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre İzmir, Kuşadası Körfezi'nde saat 06.18'deki 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından 06.24'te yerin 7 km derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2022
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 1.96 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 14.08.2022, 06:24:23 TSİ
Enlem : 37.9651 N
Boylam : 27.1761 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/wsapheqLX9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 14, 2022
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 2.97 km. Menderes (Izmir)
Tarih-Saat : 14.08.2022, 06:18:48 TSİ
Enlem : 37.9546 N
Boylam : 27.1640 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/wtDlYm2UnS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi