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  3. Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesine 44.40 km. uzaklıkta yerin  8.76 km altında 3.8 büyüklüğünde gerçekleşti. 

AFAD SON DEPREMLER 11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 11 Eylül 2021 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

 

 

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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