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  3. SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! AFAD, Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 10.54 saatinde Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesine, deniz yüzeyinin 7,12 kilometre derinliğinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 5 EKİM 2021 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre  Ekim 2021 ayında meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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