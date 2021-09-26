SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son Dakika! AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruda Muğla'nın Datça ilçesinde derinliği 7.39 km olan 3.6 şiddetinde deprem yaşandı.
AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde derinliği 11.87 km olan 4.0 ve 11.19 km olan 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 26, 2021
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 21.34 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.09.2021, 12:34:22 TSİ
Enlem : 36.5363 N
Boylam : 27.2115 E
Derinlik : 7.39 km
Detay : https://t.co/fH91BFZcQD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi