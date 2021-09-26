SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika! AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruda Muğla'nın Datça ilçesinde derinliği 7.39 km olan 3.6 şiddetinde deprem yaşandı.

AFAD'ın sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde derinliği 11.87 km olan 4.0 ve 11.19 km olan 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.