Muş'da deprem mi oldu son dakika? 6 Ocak 2022 Perşembe son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muş gece yarısı beşik gibi sallandı
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 23:35'te Muş'ta 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muş'un Bulanık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 23:35'teki depremin 24.44 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin şiddetini 3.8 olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 1.7 km derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.