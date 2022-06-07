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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Van'da 4,2 deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Van'da 4,2 deprem!

Son dakika! AFAD, Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Van'da 4,2 deprem!
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