Son dakika! AFAD duyurdu! Van'da 4,2 deprem!
Son dakika! AFAD, Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 11.02 sıralarında, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
detaylar gelecek...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 07.06.2022, 11:01:12 TSİ
Enlem : 38.8058 N
Boylam : 43.4986 E
Derinlik : 4.68 km
Detay : https://t.co/KMXi5uz0XQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi