AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 11.41'de 3.7 büyüklüğünde yerin 9.46 km altında kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 5.0 km altında 4.1 büyüklüğünde ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER 8 NİSAN 2022 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 8 Nisan 2022 Cuma günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 8 NİSAN 2022 CUMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.