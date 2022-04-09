Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD, Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Yunanistan'da bulunan İyon denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.10 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER 9 NİSAN 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Nisan 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayını
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 9, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Iyon Denizi,
Tarih-Saat : 09.04.2022, 18:10:46 TSİ
Enlem : 38.0760 N
Boylam : 21.0680 E
Derinlik : 15.00 km
Detay : https://t.co/2HQdFdzMqv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi