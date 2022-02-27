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  3. Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD duyurdu, Yunanistan'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! AFAD, Yunanistan'ın Lasithi kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedilen depremin derinliği 24,75 kilometre olarak kaydedildi.

 

 

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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