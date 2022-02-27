Son dakika! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! AFAD duyurdu, Yunanistan'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! AFAD, Yunanistan'ın Lasithi kentinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'nın Datça ilçesinden de hissedilen depremin derinliği 24,75 kilometre olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.77 km.Lasithi (Yunanistan), 139.56 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 27.02.2022, 08:04:30 TSİ
Enlem : 35.6950 N
Boylam : 26.4058 E
Derinlik : 24.75 km
Detay : https://t.co/AUR23pUUcZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
detaylar gelecek...