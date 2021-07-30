Son dakika | AFAD orman yangınlarındaki son durumu il il açıkladı

AFAD'dan 28-30 Temmuz tarihleri arasına devam eden yangınlara ilişkin açıklama yapıldı. Bu kapsamda Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana ve Muğla'daki son durum belli oldu.

ANTALYA

Antalya'daki son duruma ilişkin şu açıklama yapıldı:

"28 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edilmektedir.

Yangından 13 mahalle (Seki, Kalemler, Dikmen, Bucakşeyhler, Oymapınar, Tilkiler, Evrenleryavşı, Saraçlı, Aşağıışıklar, Hocalı, Gebece, Hocalar, Çardak) yoğun olarak etkilenmiş ve tahliye edilmiştir. 22 mahalle ise (Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Yavrudoğan, Çeltikçi, Ulukapı, Uzunkale, Taşkesiği, Güzelyalı, Belenobası, Hacıali, Karaöz, Sülek, Salkımevler, Demirciler, Karavca, Çayyazı, Yukarıışıklar, Yeniköy, Sarılar, Yaylaalan, Şişeler) ise kısmi olarak etkilenmiştir.



SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere 271 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 73 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 30 ambulans, 12 UMKE ve 1 mobil komuta aracı ile 136 sağlık personeli sevk edilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesinde kısmi tahliye gerçekleştirilmiş olup, 10 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledilmiştir.



Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir AFAD il müdürlüklerinden 48 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Samsun illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 230 personel, 17 arazöz, 42 itfaiye aracı, 13 su tankeri ve 1 öncü araç bölgeye sevk edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 450 personel ile 75 itfaiye aracı, DSİ’den 1 dozer, 3 ekskavatör, 7 vidanjör ve 1 kepçe çalışmalara destek vermektedir.



Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangından 320 büyükbaş, 3.000 küçükbaş, 22 muz serası, 15 sebze serası, 360 arı kovanı ve 15.000 dekar tarım alanı zarar görmüştür.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Manavgat Merkez’de bulunan KYK yurdunda 73 afetzede barındırılmaktadır.



Türk Kızılay tarafından, 91 personel ile birlikte 4 tır ve 4 ikram aracı görevlendirilmiş, 4.250 öğün/kişi sıcak yemek, 6.920 içecek ve 1.900 kumanya dağıtılmıştır.



Yangın nedeniyle 35 mahallede enerji kesintisi meydana gelmiştir. 12 mahalleye tedbir amaçlı olarak elektrik verilmemektedir."

MERSİN

"28 Temmuz 2021 tarihinde Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale edilmektedir." denilerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Mersin AFAD İl Müdürlüğü’nden 14 personel ve 5 araç bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 5 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 3 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Afyonkarahisar’dan yapılan çalışmalara destek vermek üzere personel, araç ve ekipman yönlendirilmiştir.



SAKOM’dan alınan bilgilere göre; yangından 34 vatandaşımız etkilenmiş olup, 19 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 86 sağlık personeli ile 27 ambulans görevlendirilmiştir.



Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşagı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3.466 hane, 6.386 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şuan için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır.



Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık’ta 135, Gülnar’da 668, Bozyazı’da 60 ve Silifke’de 762 kişilik olmak üzere toplamda 1.625 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Aydıncık’ta 35, Silifke’de 306 olmak üzere toplam 341 vatandaşımıza barınma imkanı sağlanmaktadır.



Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 14 personel ve 7 araç görevlendirilmiştir. Yangınlar nedeni ile 272 trafoda elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bölgede, Türk Kızılay tarafından 100 kişilik kumanya dağıtılmış, 800 kumanya alana sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 personel görevlendirilmiş olup saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

OSMANİYE

"28 Temmuz 2021 tarihinde Osmaniye İli Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracı ile müdahale edilmektedir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:



Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü’nden 4 personel ve 1 araç bölgede görevlendirilmiştir. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Aksaray, Nevşehir, Diyarbakır ve Kırıkkale valiliklerinden bölgeye 58 personel ile 13 su tankeri, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 iş makinası, 1 tır, 1 kamyon, 1 öncü ve 1 4x4 araç sevk edilmiştir.



Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.



Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şuan için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edilmiştir. Aslantaş Gençlik Kampı’nda bulunan 173 öğrenci, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilerek Kadirli KYK Yurduna yerleştirilmiştir.

ADANA

Adana meydana gelen depreme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Temmuz 2021 tarihinde Adana’da 21 alanda orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatör ile müdahale edilmektedir. Söndürme çalışmaları Aladağ, Kozan ve Kadirli bölgelerinde sürdürülmektedir.

Meydana gelen yangından 10 vatandaşımız etkilenmiş olup, 8 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’ndan 27 personel ile 8 ambulans ve 1 UMKE aracı bölgeye sevk edilmiştir.



Adana AFAD İl Müdürlüğü’nden 18 personel ve 4 araç bölgede görevlendirilmiştir.



Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Gökgöz, Kuytucak ve Velicanlı mahallelerinden 2.705, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinden ise 617 olmak üzere toplam 3.322 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan Kızlarsekisi mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşımız kurtarılmıştır.



Türk Kızılay tarafından bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde 1.000 kişi/öğün kumanya dağıtımı planlanmıştır."

MUĞLA MARMARİS

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangın hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahalleleri, Milas ilçesi Kuyucak mahallesi ve Köyceğiz Asartepe bölgelerinde ormanlık alanda yangınlar meydana gelmiştir.



Muğla il genelinde meydana gelen yangınlarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 49 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 35 vatandaşımızın tedavilerinin devam ettiği, 3 kişinin taburcu edildiği öğrenilmiştir.



Barınma amacıyla Menteşe ilçesinde 2.000, Milas ilçesinde 168 ve Marmaris ilçesinde 25 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Osmaniye mahallesi 160 hane olarak Orhaniye mahallesine, Bayır mahallesi 300 hane olarak Selimiye mahallesine tahliye edilmiştir. Muğla İl genelinde meydana gelen yangınlar nedeni ile 56 trafoda elektrik kesintisinin meydana geldiği bilgisi alınmıştır.



Marmaris Armutalan, İçmeler mahallelerindeki yangına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, 112 ve STK’lardan toplam 374 personel, 5 helikopter, 41 arazöz, 15 su tankeri, 8 iş makinası, 15 ambulans, 3 araç ve 15 UMKE ekibi ile müdahale edilmektedir. Ayrıca İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu itfaiyelerinden 114 personel ve 19 araç sevk edilmiş, Denizli Büyükşehir itfaiyeden 1 arazöz, 1 su tankeri, 112’den 9 personel ve 3 ambulans bölgeye sevk edilmiştir.



Marmaris İçmeler bölgesinde, yangın başlamadan önce ormanlık alana giren 5 vatandaşımız UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden alındıkları aktarılmıştır. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.

Milas Kuyucak Mahallesindeki yangına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve STK’lardan toplam 98 personel, 1 helikoper, 10 arazöz, 9 itfaiye aracı, 14 su tankeri ve 3 araç ile müdahale edilmektedir. Kuyucak mahallesinde bulunan otelden 50 vatandaşımız tahliye edilmiştir.



Köyceğiz Asartepe bölgesindeki yangına; 20 personel, 4 arazöz ve 2 araç ile müdahale etmektedir.



Muğla Seydikemer’de çıkan yangına; Burdur ilimizden 4 arazöz sevk edilmiştir."





