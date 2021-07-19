Son dakika | AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri Kocasinan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem saat 10.32'de Kocasinan ilçesinde yerin 8.01 kilometre altında gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre de deprem 3,8 büyüklüğünde yerin 1.2 derinliğinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız