Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Küçükbağlar köyünde saat 08.06'da yerin 2.2 km altında 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise deprem Pazar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde yerin 10.29 km altında gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER 7 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Haziran 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 7 HAZİRAN 2022 PAZAR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.