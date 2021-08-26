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  3. Son dakika | Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak Ankara'ya indi

Son dakika | Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak Ankara'ya indi

Son dakika... Afganistan'dan tahliye edilen 345 Türk askerini taşıyan uçak saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Son dakika | Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak Ankara'ya indi

Son dakika... Afganistan'ın Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından NATO askerlerinin bölgeden çekilmesiyle bu ülkede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bu ülkeden dönmeye başladı. Bu kapsamda Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı.

Son dakika | Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak Ankara'ya indi

İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Son dakika | Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak Ankara'ya indi

Son dakika | Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak Ankara'ya indi

Son dakika | Afganistan'daki Türk askerlerini taşıyan uçak Ankara'ya indi

Tayfun Altuntaş
Editör
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