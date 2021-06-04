2021 Avrasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2003901322021 Avrasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200390133Sabiha isminin anlamı nedir, Sabiha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Avrasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2003509412021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036506572021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2025521532021 Avrasya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200350923Sahabi isminin anlamı nedir, Sahabi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2065520262021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205090085
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Afyonkarahisar'da ve 764 beldede 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak!

SON DAKİKA! Afyonkarahisar'da ve 764 beldede 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak!

Son dakika haberi...  Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallenin 6 Haziran Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı öğrenildi.

SON DAKİKA! Afyonkarahisar'da ve 764 beldede 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak!

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede, 6 Haziran Pazar günü seçim yapılması sebebiyle halkın, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı öğrenildi.

İSTANBUL'DA 14 MAHALLE SANDIĞA GİDECEK

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 6 Haziran Pazar günü, seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi. Bu doğrultuda, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile Türkiye genelindeki 764 köy ve mahallede halk sandığa gidecek. İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

Yapılan açıklamada seçimlerde görev alacakların ve seçmenlerin pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf olacağı bildirildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
1
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT