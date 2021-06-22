Balabey isminin anlamı nedir, Balabey ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doğacan isminin anlamı nedir, Doğacan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ekim Alptekin kimdir? Ne iş yapıyor? Ekim Alptekin Sezgin Baran Korkmaz ilişkisi ne?Ağbegim isminin anlamı nedir, Ağbegim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 21 Haziran 2021 - 27 Haziran 2021 | Koç burcu, aşk dolu haftaya hazır olun!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli mesajlar: Aşı ve ilaç adil şekilde, tüm ülkelere açılmalı!Araçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandıKurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı 2021? 9 gün tatil var mı? | Kurban Bayramı tatili kaç gün?Haciali isminin anlamı nedir, Haciali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?En güzel, anlamlı, uzun, kısa, komik , hadisli Kurban Bayramı mesajları 2021 | Resimli Kurban Bayramı mesajları 2021
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika | Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

Son dakika | Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

Son dakika... Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevinden istifa ettiği ifade edildi. Çebi konuya ilişkin olarak, yaptığı açıklamada," İstifa etmedim.6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım" dedi.

Son dakika | Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

Son dakika... Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Bilindiği gibi Başkan Çebi, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yerine başkanlığa seçilmişti.

Çebi, NTV Spor'a konuya ilişkin yaptığı açıklamada," İstifa etmedim. 6 Temmuz’da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım" dedi. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT