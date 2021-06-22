Son dakika | Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti

Son dakika... Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinden istifa etti. Bilindiği gibi Başkan Çebi, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in yerine başkanlığa seçilmişti.

Çebi, NTV Spor'a konuya ilişkin yaptığı açıklamada," İstifa etmedim. 6 Temmuz’da Kulüpler Birliği genel kurulu var. O tarihe kadar görevime devam edeceğim. 6 Temmuz’daki genel kurulda aday olmayacağım" dedi.