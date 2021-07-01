SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hayvan Hakları yasası açıklaması: Temel noktası cana zarar verme!

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Hayvan Hakları Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sivil Toplum Kuruluşları, belediyeler ve bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir. Hayvanlara zarar verme hususundan çıkarılıp, cana zarar verme kapsamına alınarak suç teşkil etmektedir. En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır."

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