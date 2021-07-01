Bu hafta vizyona girecek filmler 2021 , Temmuz 2021 vizyon takvimiKazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk oyuncu kadrosunda kimler var?Cengiz Ünder Marsilya yolunda | Anlaşma tamamSinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir?Haiti'de can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybettiLerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hayvan Hakları yasası açıklaması: Temel noktası cana zarar verme!Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?VBT Yazılım halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? VBT Yazılım halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hayvan Hakları yasası açıklaması: Temel noktası cana zarar verme!

SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hayvan Hakları yasası açıklaması: Temel noktası cana zarar verme!

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Hayvan Hakları Yasası ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Hayvanlara zarar verme hususundan çıkarılıp, cana zarar verme kapsamına alınarak suç teşkil etmektedir. En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır." dedi.

SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hayvan Hakları yasası açıklaması: Temel noktası cana zarar verme!

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Hayvan Hakları Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Sivil Toplum Kuruluşları, belediyeler ve bakanlıklarla görüşmeler yaptık. Yaptığımız bu düzenlemenin ruhunu, kalbini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal ve eşya olmaktan çıkarılıp, canlı statüsüne getirilmektedir. Hayvanlara zarar verme hususundan çıkarılıp, cana zarar verme kapsamına alınarak suç teşkil etmektedir. En büyük temel noktasını bu oluşturmaktadır."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT