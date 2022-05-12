Son dakika! AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika! AK Parti genel merkezinde 17.23'te başlayan MKYK sona erdi ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor... İşte, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından önemli satır başları...

Filistin'de gazeteci Şirin Ebubaki.. İsrail güçleri ateş etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisi Kudüs'ün kızı olarak anılıyordu. İsrail makamlarından şeffaf soruşturma yapılmasını talep ediyoruz.

EVLAT NÖBETİ

Diyarbakır Anneleri'nin temennilerine katılarak annelerin bir sonraki Anneler günü'nde birlikte olmalarını diliyoruz. türkiye terör örgütlerine göz açtırmıyor. Terör örgütlerinin destekçisi gruplara her türlü cevap veriliyor.

SIĞINMACI TARTIŞMALARI

Son zamanlarda göç meselesi provakasyonlarına şahit oluyoruz. Turizm sezonunun da yaklaştığı günlerde kışkırtıcı olarak ele alındığını görüyoruz. Türkiye'nin göç yönetimi konusunda politikası vardır. Mücadele edilmektedir. Etkili sınır güvenlik tedbirleri vardır. Ülke içerisinde belli başlı iller sığınmacı kaydına kapanmıştır. Uluslararası koruma kanunlarına uygun hareket edilmektedir.

"BU İNSANLARI KATİLLERE TESLİM EDEMEYİZ"

Kaynak ülkelerde başlayan sorunların kaynak ülkelerde çözülmesi için stratejilerde üretilmektedir. 2016'dan bu yana göçü engellenenlerin sayısı 2 milyon 60'dır. Katillere bunları teslim etme yaklaşımında olamayız. Göçmenlerle ilgili asayiş sorunlarına etkili müdahale edilmektedir. Sosyal medyada görüyoruz, vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler. Bunlara müdahale edecek olan güvenlik güçleridir. Bir takım propaganda yapanların uluslararası olarak da geçerliliği yok.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE GİDECEKLER"

“Biz iktidara gelirsek göndereceğiz” cümlesiyle istismar edildiğini görüyoruz. Sonsuza kadar burada kalmayacaklar, günü geldiğinde zaten gidecekler. Vatandaşlarımız fotoğraflar gönderiyorlar, bunlar tek tek ilgili makamlara iletiliyor. Ülkemizle ilgili olmayan birtakım resimler videolar bilip bilmeden yaymamak gerekir. Bunlar birilerinin kullandığı unsurlara dönüşüyor.

Hiç kimse unutmamalıdır, Türkiye bu meselenin ortaya çıkmasında gönüllü olmadı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan karıştırdı” deniyor. Böyle bir şey olamaz. Ne zaman katliamlar başladı o zaman Cumhurbaşkanımız tepki göstermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Suriye sınırlarından doğru güvenli bölge oluşturulmasıydı. Buna yaklaşmadılar. Ukrayna'ya birkaç ay içinde yaptıklarını Suriye'de yapmamaları çelişki olarak durmaktadır.

Güvenli bölge kurulmadığında Türkiye sınırları kapatsaydı, Türkiye ölümlerden sorumlu olacaktı. Türkiye'nin sığınmış insanları onurlu bir şekilde gönderecek politikası vardır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı açılımlarla ilgili taviz verdiler denildiğini görüyoruz. Bunu söyleyenler bilmedikleri için “Türkiye neden etrafındakilerle mesafeli” diyordu, şimdi “neden görüşüyor” şeklinde ele alınıyor. Evvelsi gün Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı.

Ermenistanla olan normalleşme sürecini yakından takip ediyoruz.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI AÇILIŞI

Rize havalimanı açılışına herkesi davet ediyoruz. 21 mayısta AK Parti gençlik şöleni gerçekleşecek. En son 2014'te yapabilmiştik. Bir ile dönük değildir. Sayın cumhurbaşkanımız katılacak değerli sanatçılar konser verecek. Şehir stadyumunda gerçekleşecek.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ ATAMASI

Atananları tebrik ediyoruz. Atamaların hepsi Türkiye'de kadınların kılık kıyafetiyle uğraşılmaması açısından Türkiye'nin normal bir atmosfere girdiğinin göstergesi. Yasakların kaldırılması, kadınlarımızın haklarının korunması bakımından memnuniyetle karşılanan bir karar. Kadınlar kılık kıyafeti nedeniyle yargılanmamalı. Bunun önünü açmaktan gurur duyuyoruz. Bunun gündem olması geçmişteki yasakları terk etmesi olarak gündeme gelmiştir.

SORU-CEVAP

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

Sığınmacılara yönelik nefret söylemi birçok noktadan ortaya çıkıyor. Bunun arkasındaki siyasal motivasyon, toplumun kendi içerisinde nefrete dayalı bir fay hattı şeklinde oluşuyor. Göçmen düşmanlığı, yabancı düşmanlığı aynı kesimler tarafından yürütülüyor.

“Ülkemde sorun çıkaran sığınmacı istemiyorum” buna ırkçılık mı deniyor. Bunu söyledikten sonra nefret ve infial oluşturacak sözler geldiğinde bu ırkçılık oluyor. Bunun ülkemize ne faydası var. “Göç politikasıyla ilgili bir eleştirim var” dediği zaman onunla ilgili kimse ırkçılık denilmiyor ki. Türkiye siyasetinde bununla ilgili bir fay hattı oluşturulmaya çalışılıyor. Rakamları yanlış veriyorlar. Gerçekleri çarpıtıyorlar.

KAFTANCIOĞLU'NUN CEZASINA ONAMA

Bu dosyanın içini ne ben ne Cumhuriyet Halk Partisi bilir. Siyasi tarafgirlikle ele alınan bir konu. Hukukçuların yürüteceği bir tartışma. Kimileri beğenir kimileri beğenmez. Bazı davalardan beraat etmiş, diğerlerini onamış. Bakmak ve o şekilde değerlendirmek lazım. Cumhurbaşkanımızı yargı kararının arkasındaki etiket olarak görüyorlar.

YUNANİSTAN'IN YENİ PASAPORT TEPKİSİ

Yunanlıları bizim pasaportumuzda Ayasofya'nın olması neden ilgilendiriyor. Bu zihniyet enteresan. Son derece güzel olmuş. Yunanlıları ilgilendiren hiçbir tarafı yok. Tepki gösterecekleri bir yanı yok.