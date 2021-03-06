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  3. Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” demesi üzerine, "Kılıçdaroğlu kendisinin bir “demokrasi sorunu” olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir." dedi.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir TV programında, “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” dedi. Bu cümle üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözünü anımsatarak,". Bu, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir “demokrasi sorunu” olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik ettiğini ifade eden Çelik," Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır." ifadesini kullandı. 

Ömer Çelik'in açıklamalarının tamamı şöyle:

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepkiSon dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

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