Son dakika | 4-6 yaş Kur’an Kurslarının Orta çağ düşüncesi olduğunu söylemişti! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK Toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla konuşmasına günün anlam ve önemi üzerinden başlayan Geçen zaman içerisinde üzücü olaylar olduğunu belirten Ömer Çelik, "AA'dan Turgut Alpoyraz, Kudüs'deki Haber çekiminde saldırıya uğramıştı. TRT Arapça muhabiri Sami Merhum yine bir saldırıya uğramıştı. Gaziantep'te yine DHA Ahmet Atmaca saldırıya uğradı. Bir yayın sırasında İHA kameramanı Ahmet Demir saldırıya uğradı. Pek çok arkadaşımız da büyük risklerle tehdit altında kaldı. Çalışan gazetecilerin, gerçek habere ulaşmaya çalışan tüm gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi kutuplaşma konusuna sık sık vurgu yaptığını anımsatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sürekli olarak siyasette kutuplaşmadan, gerginliğin ve tansiyonun yükselmesinden bahsediliyor. Bu genel olarak muhalefetin siyasetçileri dile getiriyor. Tabi siyasette farklı görüşler olur. Burada farklı bir şey var.

ÖMER ÇELİK'TEN AK PARTİ'YE OY VEREN ÖĞRETMENLERİ HEDEF GÖSTEREN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Öğretmenler gününde Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye destek veren öğretmenleri hedef göstermişti. Bu kutuplaştırma siyasetidir. Döndü vali ve kaymakamları hedef gösteren bir açıklama yaptı. Bir demokratik toplum düzeni en önemli vasfını Anayasal düzenden alır. Darbelere karşı olmamız, en başta millet iradesiyle kurulan demokratik meşrutiyet imha edilmesinden dolayıdır. Anti demokratik siyaseti desteklenmesi işte bu şekilde türüyor. Hükümetin bürokratına hükümete dinlenme denmesi neye ifade ettiği her şeyi gösteriyor."

ÖZGÜR ÖZEL'İN KUR'AN KURSLARI İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada 4-6 yaş Kur’an Kurslarının Orta çağ düşüncesi olduğunu söylemişti. Açıklamasında "Diyanet okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcı ve zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada bilimin b'si yok, fiziği f'si, matematiğin m'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken; bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete, ne millete faydası var ne de anayasaya uygunluğu var. " ifadelerini kullanan Özel'in skandal sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "En son grup başkanvekiliniz çıktı, çocukların din eğitimi alınmasını hedef gösterdi. TV'de bakıyorum, demokrasi diyerek demokrasinin içeriği nasıl çalınır diye açıklama yapıyorlar. Terör örgütünün, terör örgütü olmadığını söylerseniz, demokrasi diyerek demokrasiyi çalarsınız. Çocuklarına din eğitimi verilmesine saldırırsanız, arkasına ne kadar demokrasi deseniz de bunu çalmaya çalışırsınız. Ama biraz yol gidiliyor, sonra ilk kritik kavşağa gelindiğinde maalesef bu zihniyeti ortaya çıkarıyor. 'Ailemi dinliyorlar' dedi. Herhangi bir belge tutum ortaya konulmadı. Arkasından 'Partimizi, belediye başkanlarımızı dinliyor' dediler. Siyasi yıkım budur. Bu arkadaşlarımız, kutuplaşmadan bahsederken asıl kutuplaşmayı toplumun değerleriyle yapısal bir sorun haline geldiğini net bir şekilde anlayıp bu yapısal sorunu çözmelidirler. Ellerine fırsat geçerse bu kazanımları altüst etmek için kullanacak pek çok kişi var. Hâlâ kinle siyaset yaptıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAZAKİSTANDA'Kİ OLAYLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Kazakistan'daki durumu çok yakın takip ediyoruz. 2-3 Ocak'ta başlayan, 5 Ocak'ta hükümetin istifasıyla sonuçlanan tablo hepimiz için üzücü bir tablo olmuştur. En son gelinen noktada Türk Devletleri Teşkilatı kurulması, 10 yıla dönük olarak vizyonun Türkiye'de ilan edilmiş olması önemliydi. Kazakistan'ın kendine has özellikleri, hem kazak halkının birikimi Kazakistan için önem vermiştir. Arzumuz temennimiz, Kazak halkının istikrarını, toprak ve bütünlüğünü koruyacak şekilde bu zorlu günleri geride bırakmaktır.

MACRON'UN SKANDAL SÖZLERİ

Türkiye'nin faaliyetlerinin Avrupa medeniyetiyle uyuşmadığını, siyasal İslam'ı yaymakla AB'ye giremeyeceğini söyledi. Burada sorulması gereken soru şudur; Macron'un dış politika perspektifi neden Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı üzerinedir? Fransız yargısı, Fransız istihbaratının hem DEAŞ'la hem PKK'yla ilişkilerine yönelik yargı süreci başlattı. Macron'un bu iletişimi AB'nin medeniyetiyle ne kadar uyuşmaktadır? Cezayir ile Fransa'dan önce orada Cezayir diye bir devletin olmadığını söyledi. Sayın Macron'un literatüre geçecek, neredeyse aşırı sağcılarla yanaşık düzen gidecek bir sürü sözleri var. Türkiye Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak istediğinde kalkıp bunu söylüyor.

Dönem başkanlığını aldıktan sonra Fransız ve AB bayrağı birlikte asılmıştır. Fransa'daki aşırı sağcılar tepki gösterince Macron'un gözleri önünde AB bayrağı aşağı indirildi. Macron bizi medeni bulsun diye, Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vaz mı geçelim. Macron'un tek bildiği, Yunanistan ve Rum Kesimi'ne destek olunca doğru oluyorsun. Macron'un sözlerini aynı şekilde iade ediyoruz. Türkiye böyle bir medeniyet anlayışının tarafı olmaz, tarafı da olmayacaktır. Mahalle dayanışmasıyla medeniyet olmaz. Medeniyet kapsayıcı olduğu sürece gerçekleştirilebilecek bir şey.

Macron'un bizi medeni görmesi için Karabağ'da Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı yalnız bırakacağız. DEAŞ PKK'ya verdiği destekten dolayı özür dilemesi gerekiyor. Biz de o zaman Macron'u medeni sayarız.

HDP'Lİ VEKİLİN PKK'LI TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI

Şentop, Meclis'in başkanı olarak milletvekili sıfatı taşıyan birisinin PKK'lı teröristle fotoğrafı çıktıktan sonra yüce Meclis'in onurunu korumak için açıklama yapmıştır. Geçmişte "Kürt sorunun önünde siyasal katılım yolunu yok, siyasal katılım olsa terör olmazdı" diye 10-15 yıl evvel güçlü söylemler söyleniyordu. AK Parti ile siyasal katılımların kanalları açıldı. Doğru yaklaşım şuydu; siyasal katılım yolları açılmışsa bütün sorunlar Meclis'e getirilir, milletvekilleri bütün tezleri ortaya koyar ve karşılıkları soru ve cevapları dinlerlerdi. Fakat böyle yapmadılar. Terörün propagandasının siyasetin içinde yapılması görüldü. Terörün meşrulaştırılması gibi bir çözüm süreci olmaz. Türkiye'de çözüm sürecinde, kardeşlik sürecinde terör örgütüne silah bıraktırmak."