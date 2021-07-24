Son dakika | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Maraş açıklaması: Hukuksuz açıklamaları tümüyle reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC programında Maraş'a ilişkin yaptığı açıklamalar üzerine sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Çelik paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanımız son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 24, 2021

"ÜLKELERİN SÖYLEDİKLERİ HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR"

Sözlerini sürdüren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la beraber KKTC’nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdiğini belirterek," Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri hukuka uygun değildir; sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır. KKTC’nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"MARAŞ'TA MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ GEREKLİDİR"

"Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. " diyen Çelik şunları kaydetti:

"Maraş’a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur. BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin göz ardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş’ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur"