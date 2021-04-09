SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör demesi üzerine sert tepki geldi. Çelik, tepkisinde şu ifadelere yer verdi: "Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar." Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadığını belirten Çelik, "AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz." diye kaydetti. (AA)