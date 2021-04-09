SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanına sert tepki!
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; İtalya Başbakanı Draghi'ye çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; İtalya Başbakanı Draghi'ye çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
"DİKTATÖRLÜK BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AİT KAVRAM DEĞİLDİR"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör demesi üzerine sert tepki geldi. Çelik, tepkisinde şu ifadelere yer verdi: "Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar."
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadığını belirten Çelik, "AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz." diye kaydetti.
(AA)