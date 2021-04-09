''Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz'' dedi! Meşhur çorum leblebisini dağıttıSON DAKİKA! Bakan Pakdemirli: "Ücretsiz patates ve kuru soğan dağıtılacak"Fabrika bacasından çıkan dumanlardan ilçedeki insanlar rahatsız oluyorMalatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıSon dakika: Altın fiyatları güne hareketli başladı! 9 Nisan 2021 Cuma Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?Haklarını ödeyemeyiz! Sağlık çalışanlarının karlı yollarda ‘aşı’ mesaisiTorba yasa meclisten geçti! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Bin 500 liralık destek için hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın!İkamet değişkliği e-devletten yapılıyor mu? İkamegah değişikliği en kolay nasıl yapılır?Erzincan'da yardımsever boya ustası ihtiyaç sahiplerinin evlerini bedavaya boyuyorZehir tacirleri ile mücadele devam ediyor, Tatvan’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanına sert tepki!

SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanına sert tepki!

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; İtalya Başbakanı Draghi'ye çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İtalya Başbakanına sert tepki!

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında; İtalya Başbakanı Draghi'ye çok sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza diktatör demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"DİKTATÖRLÜK BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AİT KAVRAM DEĞİLDİR"

 

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör demesi üzerine sert tepki geldi. Çelik, tepkisinde şu ifadelere yer verdi:  "Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar." 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Draghi'nin Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadığını belirten Çelik, "AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz." diye kaydetti.

SON DAKİKA AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ten İtalya Başbakanına sert tepkiSON DAKİKA AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ten İtalya Başbakanına sert tepki

(AA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT