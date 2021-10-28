Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama: CHP kendi tarihindeki pozitif duruşu terk etmiş görünüyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhuriyet'i kuran ruhun bugün aynı kararlılıkla yaşadığı ve geleceğe aynı azimle aktarılacağını ifade etmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözündeki irade, tarihsel birikim ve geleceğe dönük olarak en zor şatlarda bile devam etme iradesi her zaman, hepimiz için yol göstericidir.

TBMM 2 kere gazi olmuştur. Dünyadaki bütün meclisler bir savaşın sonunda kurulmuşken dünyada bir tek TBMM bir savaşa komutanlık etmiştir. Nasıl o gün o irade, milletvekilleri hiçbir şekilde meclisi terk etmediyse aynısı 15 Temmuz'da da görülmüştür.

Evlatlarına kavuşmak için vicdan nöbeti tutan Diyarbakır Annelerine bir kez daha hürmetlerimizi sunuyoruz.

ŞEBNEM ŞİRİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ

Şebnem Şirin hunharca katledildi. Kadın cinayetleri maalesef hepimizi sarsmaya, kahretmeye devam ediyor. Bu canilerin içinde bulundukları kültürel ortam, onları teşvik eden çeşitli kodlar, bütün bunlar eğitimden çeşitli sivil toplum çalışmalarına kadar birçok alanda güçlü bir mücadele verilmesi gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Kadına şiddetin insanlığa şiddet olduğunun anlatılması, bunun yeni nesillerde bir bilince dönüşmesi, çok boyutlu ve birlikte ortaya koyulacak bir iradeyi gerektiriyor.

Hem caydırıcılık konusunda yasal düzenlemeler getirdik hem de takip konusunda bütün bunları önlemeye yönelik yüksek bir gayret var. Bu sadece güvenlik ve yasa meselesi değil. Kullandığımız Haber dilinden dizilerde teşvik edilen rol modellerine, birtakım kültürel kodlara kadar çok geniş bir çerçevede ele alınması gereken bir mesele. Bu konuda parti olarak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyorum.

IRAK-SURİYE TEZKERESİ

Terörle mücadele güçlü şekilde sürüyor. En son, Irak ve Suriye'deki askeri varlığımız için bir tezkere getirildi meclise. Maalesef burada hayır oyu veren partilerin gerekçelerinin mantıksızlığı, dayanıksızlığı ve milli güvenlik hassasiyetinden yoksunluğuyla karşı karşıya kaldık.

Bu tezkerelerle birlikte yapılan operasyonlar söz konusu olmasaydı bugün Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırlarında terör devletçikleri kurulmuş olacaktı. Bu fiili oluşumlar kurulma safhasına gelmişken TSK oraları darmadağın etmiştir. Sınırlarımızın yakınında herhangi bir terör devletçiğine göz yummayacağımız kararlı şekilde gösterilmiştir. DEAŞ'la karadan mücadele eden ve en çok zayiatı vermiş ülkeyiz.

Geçmişte PYD/PKK Türkiye'ye niye saldırsın ki diyenler bugün tezkereye hayır oyu vermiştir. Türkiye'nin sınır güvenliği açısından 20-30 Km Irak ve Suriye sınırında oluşturulan derinliğin ne kadar hayati olduğu bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Burada ortaya koyulan iradeye Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti olan herkesin destek vermesi gerekirdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN CHP'YE TEPKİ

Türkiye'nin terörle mücadelesini savaş olarak nitelendiren partiyle CHP aynı hizaya gelmiştir. Teröre destek verenler, PKK'yı terör örgütü saymayanlar, CHP'ye mesaj göndererek 'bu tezkereye hayır oyu verin' dedikten sonra CHP hayır oyu vermiştir. Anlaşamadığımız pek çok nokta olsa da CHP geçmişte Türkiye'nin milli, sınır güvenliği konusunda çok yüksek hassasiyet gösterirdi.

Ortaya çıkan bu tablo CHP'nin tarihi açısından da bir kırılmadır. Geçmiş dönemlerde ortaya koydukları analizler dikkate alınmaya değerdi ama şimdi CHP kendi tarihindeki bu pozitif duruşu terk etmiş görünüyor.

Detaylar geliyor...