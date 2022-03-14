Son dakika | AK Parti ve MHP, seçim yasası teklifini açıkladı: Seçim barajı yüzde 7'ye iniyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin detaylarını düzenledikleri basın toplantısında açıklıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Teklifin birinci maddesinde ülke seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. İkinci madde ile ittifakın aldığı oy toplamı, ülke barajını geçtiği takdirde seçim bölgelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifaktaki her partinin oy sayısı dikkate alınarak bu maddenin 3. fıkrasına göre yapılır. Bunu öneriyoruz.

Partilerin seçime katılması için grubu bulunması şartını kaldırıyoruz.

Teklifimizin 5. maddesi ile 238 sayılı kanunun 15. maddesinde düzenlenen il seçim kuruluna ilişkin yeni bir düzenleme öneriyoruz. Bu düzenlemeye göre, il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyelerini birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura çekmek suretiyle belirlenmesi için bir düzenleme getiriyoruz. Birinci sınıfa ayrılmış hakim yoksa kıdem esasına göre düzenleme getiriyoruz. Teklifin 6 maddesi ile benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz.

Teklifin 8. maddesi ile yapılacak seçimlerde yerleşim yeri adresine göre oluşturulan 1 yıl önceki adres için güncelleme işlemi yapılır diyoruz.

"VATANDAŞIN KÜTÜKTEK DÜŞMESİNİ ÖNLEMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Teklifin 9. maddesi ile adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler en son kayıt olan adresine göre seçmen kayıt edilir diyoruz. Vatandaşın kütükten düşmesini önlemeyi hedefliyoruz.

Teklifin 10. maddesi ile adres kapanması sebebiyle adres kayıt sistemlerinde gözükmeyenler için 'en son seçmen olduğu' ibaresini ekliyoruz.

"BAŞBAKAN SÖZÜNÜ MADDE METNİNDEN ÇIKARIYORUZ"

Teklifin 11. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemesi yapıyoruz. Burada 65. maddedeki Başbakan ve Bakanlara ilişkin yasakları, Bakanlara diye düzenliyoruz. Gene Başbakan sözünü madde metninden çıkarıyoruz.

Teklifin 12. maddesi ile 2972 sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları seçimi kanununun 32. maddesine şu fıkrayı öneriyoruz; Seçim soncuna göre, ilk sırada yer alan muhtar adayı seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç 1 ayda belgelenmesi halinde mazbata verilir, o süreçte getirilmezse 2., 3. ve devam ediyor, bu da muhtar seçimlerinin yanlış uygulama ile yenilenmesi uygulamasını kaldırmayı hedefliyor.

MHP'Lİ YILDIZ: "DAHA FAZLA PARTİNİN MECLİS'TE BULUNMASI ÖNERİLMİŞTİR"

Feti Yıldız'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Siyasi partiler ve seçimler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Seçimler millet egemenliğinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Yönetim yetkisinin kaynağı seçimlerdir. Yöneticiler seçimlerle yönetime gelir. Kanun teklifi ile milletvekili seçim kanunda uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirilmesi önerilmektedir. Seçim barajında indirim yapılarak daha fazla partinin Meclis'te bulunması, temsilde adaletin güçlendirilmesi önerilmiştir.

Siyasi partilerin aldıkları oy sayıları, önce 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e ve çevre milletvekili sayısına ulaşılıncaya kadar bölünecektir. Siyasi parti tercihlerinde seçmen iradesinin başka partilere yansımaması da gözetilmiştir.

İTTİFAKTA OYLAR NASIL DAĞILACAK?

İttifak olması durumunda oyların nasıl dağılacağı sorusuna yanıt veren AK Partili Hayati Yazıcı," Mevcut durumda ittifak barajı geçince oylar ittifak içinde toplanıyor ve ittifak ayrı kategori haline geliyor. Partilerin oy oranına göre dağılımı hesabıyla kendi içinde hesaplanıyor. Burada biz bunu ayrıştırdık, her partinin D'Hondt uygulamasında görünür olmasını sağladık. Aldıkları oy ittifak içinde belirlenecek sonra partinin oy miktarı genel D'Hondt sırasında işlenecek." dedi.

"VEKİL ÇIKARMASI KENDİ OYUNA BAĞLI"

MHP'li Feti Yıldız ise, "Türkiye Genel Barajı'nı ittifakla geçecek ancak vekil çıkarması kendi oyuna bağlı, artık oyla vekil çıkaramayacak. " diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI İLE İLGİLİ BİR YASAKLAMA, SÖZ KONUSU DEĞİL"

Söz konusu yasada cumhurbaşkanı hakkında düzenleme olup olmadığı sorusuna yanıt veren Hayati Yazıcı," Cumhurbaşkanı ile ilgili bir yasaklama, sınırlama söz konusu değil, dolayısıyla bizim de çalışmamızın konusu değil. Biz bir uyum düzenlemesi yaptık sistemle ilgili, kanunda yer alıyordu Başbakan onu çıkarttık. Biz burada uyum düzenlemesi yapıyoruz. Başbakan mevzuatta olmadığı halde kanunda yer alıyor, bu düzenlemeyi yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA SON VERMİŞTİR"

Feti Yıldız, " Bu kanun 1 yıl içinde uygulanmaz, bu da erken seçim tartışmalarına son vermiştir. "