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SON DAKİKA! AK Parti'de görev değişimi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı

Son dakika haberine göre, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Cahit Özkan'ın yerine gelecek isim ise AK Parti grup toplantısında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak.

SON DAKİKA! AK Parti'de görev değişimi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı.

Cahit Özkan'ın yerine gelecek isim, salı günü grup toplantısında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak.

SON DAKİKA! AK Parti'de görev değişimi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı

NE OLMUŞTU?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Youtube'da katıldığı bir programda 2023 seçimlerine yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmış ve ipi göğüsleyeceklerini belirterek, "Yüzde 75’in üzerine çıkacağız. Amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı." demişti.

Cahit Özkan aynı programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik ise "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu." demişti.

SON DAKİKA! AK Parti'de görev değişimi... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı

"PARTİ GÖRÜŞÜNÜ YANSITMIYOR"

Sosyal medyada gündem olan açıklamalar sonrası konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın açıklamalarının parti görüşünü yansıtmadığını belirterek, "Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır." demişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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