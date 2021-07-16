Son dakika | AK Parti'den CHP'li Öztrak'a tepki! Bu siyasi ifade değil, ahlak dışı bir düşmanlıktır
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Öztrak'ın "Erdoğan 15 Temmuz'da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" iftirasına tepki gösteren Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır"