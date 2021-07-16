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  3. Son dakika | AK Parti'den CHP'li Öztrak'a tepki! Bu siyasi ifade değil, ahlak dışı bir düşmanlıktır

Son dakika | AK Parti'den CHP'li Öztrak'a tepki! Bu siyasi ifade değil, ahlak dışı bir düşmanlıktır

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Son dakika | AK Parti'den CHP'li Öztrak'a tepki! Bu siyasi ifade değil, ahlak dışı bir düşmanlıktır
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