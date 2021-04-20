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  3. SON DAKİKA! AK Parti'den yeni kanun teklifi: Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulacak

SON DAKİKA! AK Parti'den yeni kanun teklifi: Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulacak

Son dakika... AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulması için Meclise kanun teklifi sunulduğunu bildirdi.

SON DAKİKA! AK Parti'den yeni kanun teklifi: Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu kurulacak

Son dakika...AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan teklife ilişkin olarak, "AK Parti Grubu olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifimizi bugün Meclis Başkanlığımıza veriyoruz." dedi. 

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