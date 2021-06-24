SON DAKİKA! AK Partili Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine suikast girişimi! Kolluk kuvvetleri önledi!
Son dakika haberi... PKK/KCK adına çalıştığı tespit edilen ve Suriye'den gönderilen S.P. isimli şahsın, AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine bulunduğu suikast girişiminin Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince engellendiği öğrenildi.
Son dakika haberi... Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan S.P. isimli şahsın AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve kardeşine suikast girişimi hazırlığında olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'da yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü tarafından eylem yapmak için Suriye'den ülkemize gönderildiği belirlenirken devam eden operasyonlarda örgüt mensubuna yardım ve yataklıktan 9 kişi gözaltına alındı.
Milletvekilinin kimliği açıklanmamakla birlikte, Şanlıurfa'dan seçilen AK Parti milletvekillerinin isimleri şöyle:
- Ahmet Akay
- Ahmet Eşref Fakıbaba
- Halil Özcan
- Mehmet Ali Cevheri
- Mehmet Kasım Gülpınar
- İbrahim Halil Yıldız
- Zemzem Gülender Açanal