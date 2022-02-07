Son dakika| Akaryakıt fiyatları aracı olanları yakacak! Bu geceden itibaren Motorine 80 kuruş zam geliyor!

Son dakika... Bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam gelecek. Benzin fiyatlarına da yarın yüklü bir zam gelmesinin beklendiği bildirildi.

Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 14,71 TL’den 15,51 TL’ye yükselecek

YAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Yakıt ilk olarak rafineriden geçer. Bu aşamada rafineri fiyatına hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hem de Enerji Piyasası Kurumu (EPDK) payı eklenir.

Yakıtın rafineriye geldiği fiyat (petrol ithal eden bir ülke konumunda olduğumuz için) Akdeniz – İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz tarafından o günlük döviz kuruna bağlı olarak belirlenir.

EPDK’nın payı; beyaz ürünler için 2,54 TL/ m3 siyah ürünler için 2,69 TL/Ton’dur.

Depodan satış fiyatına, bayi masrafları, lojistik giderleri eklendiğinde tavsiye edilen pompa fiyatı oluşur. Bölgeden bölgeye akaryakıt fiyatlarının değişmesi bu aşamadaki lojistik farklılıklarından kaynaklanmaktadır.