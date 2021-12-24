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  3. Son dakika | Akaryakıta çifte indirim! İşte İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları...

Son dakika | Akaryakıta çifte indirim! İşte İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları...

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaz ve motorine indirim yapıldığı belirtildi.

Son dakika | Akaryakıta çifte indirim! İşte İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları...

Son dakika haberi... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaz ve motorine indirim yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; LPG'de gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.

İŞTE İNDİRİMLİ FİYATLAR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak.

Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

EPGİS'TEN FLAŞ AÇIKLAMA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama şu şekilde

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi:

25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere
Benzinde   0,41
Motorinde 0,40
LPG’de       1 TL/LT       indirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

Son dakika | Akaryakıta çifte indirim! İşte İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA LPG'NİN FİYATI

İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

ANKARA'DA FİYATLAR

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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