Son dakika! Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının saati 16:22 olarak kaydedilirken, derinliğinin 2,7 kilometre olduğu açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen son depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız