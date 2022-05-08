Son dakika! Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının saati 16:22 olarak kaydedilirken, derinliğinin 2,7 kilometre olduğu açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 8, 2022
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/X6szMGBYrC
08.05.2022, 16:22:30 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 2.7 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen son depremler şu şekilde: