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  3. Son dakika! Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının saati 16:22 olarak kaydedilirken, derinliğinin 2,7 kilometre olduğu açıklandı.

 

AFAD SON DEPREMLER 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen son depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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