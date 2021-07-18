SON DAKİKA | Akdeniz'de panik yaratan deprem! 3,8 ile sallandı

SON DAKİKA |Akdeniz'de saat 07.56'da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Merkez üssü Girit Adası olarak açıklanan depremin yerin 5,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Öte yandan sabaha karşı Siirt ve Akdeniz'de yaşanan depremler paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan bilgilendirmede Akdeniz'deki deprem saat 04:27'de, 3,3 büyüklüğünde meydana gelirken, Siirt'te saat 05.55'te yaşanan depremin büyüklüğü ise 3,2 olarak açıklandı. Korku dolu anlara neden olan Siirt depremi yerin 5,4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 18 TEMMUZ 2021 PAZAR

Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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