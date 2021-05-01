Son dakika | Akhisarspor, TFF 1.Lig'de küme düştü
Son dakika... TFF 1.Ligde Giresunspor'a 3-0 yenilen Akhisarspor, ligin bitimine bir hafta kala Eskşehirspor ve Ankaraspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.
Son dakika... TFF 1.Ligin 33.haftasında Giresunspor'a konuk olan Akhisarspor rakibine Traore, Balde ve Nalepa'nın attığı gollerle 3-0 yenildi ve ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.
Bu sonuçla Akhisarpor, Eskşehirspor ve Ankaraspor'un ardından Misli.com 2. Lig’e düşen üçüncü takım oldu.