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  3. Son dakika | Akhisarspor, TFF 1.Lig'de küme düştü

Son dakika | Akhisarspor, TFF 1.Lig'de küme düştü

Son dakika... TFF 1.Ligde Giresunspor'a 3-0 yenilen Akhisarspor, ligin bitimine bir hafta kala Eskşehirspor ve Ankaraspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

Son dakika | Akhisarspor, TFF 1.Lig'de küme düştü

Son dakika... TFF 1.Ligin 33.haftasında  Giresunspor'a konuk olan Akhisarspor rakibine Traore, Balde ve Nalepa'nın attığı gollerle 3-0 yenildi ve ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.

Bu sonuçla Akhisarpor,  Eskşehirspor ve Ankaraspor'un ardından Misli.com 2. Lig’e düşen üçüncü takım oldu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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