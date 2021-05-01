Son dakika | Akhisarspor, TFF 1.Lig'de küme düştü

Son dakika... TFF 1.Ligin 33.haftasında Giresunspor'a konuk olan Akhisarspor rakibine Traore, Balde ve Nalepa'nın attığı gollerle 3-0 yenildi ve ligin bitimine bir hafta kala küme düştü.

Bu sonuçla Akhisarpor, Eskşehirspor ve Ankaraspor'un ardından Misli.com 2. Lig’e düşen üçüncü takım oldu.