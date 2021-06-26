SON DAKİKA! Ali Koç, yeniden Fenerbahçe'nin başkanı seçildi! İkinci Ali Koç dönemi başlıyor!

Son dakika haberi... Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkında sahip olduğu Fenerbahçe Kulübü’nde 6 bin 682 kongre üyesi sandık başına geldi.

6 bin 459 oy ile Ali Koç, ikinci kez sarı-lacivertlilerin başkanlığına seçildi.

Ali Koç'un listesi

Asil: Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin

Yedek: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.