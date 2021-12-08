Son dakika! Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz oldu!

Son dakika haberi... Almanya Federal Meclisi'ndeki oylama tamamlandı. Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada, Scholz, ilk turda oylamaya katılan 707 milletvekilinden 395'inin oyunu aldı. Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz bu sonuçla birlikte ilk turda başbakan seçildi.

ATAMA BELGESİNİ ALARAK YEMİN EDECEK

Oylamada 303 milletvekili "hayır" oyu verirken, 6 milletvekili de çekimser kaldı. Atılan 3 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonucun ardından başbakan seçilen 63 yaşındaki Scholz, Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini alacak ve yeniden Federal Meclis'e gelerek yemin törenine katılacak.

MERKEL TRİBÜNDEN İZLEDİ

Öte yandan Angela Merkel, milletvekili olmadığı için oylamaya katılmadı ve tribünden takip etti. Tribünde Merkel'in yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder ve Scholz’un eşi Britta Ernst, babası Gerhard Scholz, annesi Christel Scholz ile kardeşleri Jens ve Ingo Scholz da yer aldı.

FARKLI GÖREVLERDE DE BULUNMUŞTU

Almanya'nın yeni başbakanı olan Olaf Scholz, 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018 yıllarında Hamburg Eayleti Başbakanı ve 2018-2021 yıllarında Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.