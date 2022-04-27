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  3. Son dakika | Altılı masa çatladı! Ali Babacan'dan flaş karar! DEVA Partisi seçime kendi logosuyla girecek

Son dakika | Altılı masa çatladı! Ali Babacan'dan flaş karar! DEVA Partisi seçime kendi logosuyla girecek

Son dakika | DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. " dedi.

Son dakika | Altılı masa çatladı! Ali Babacan'dan flaş karar! DEVA Partisi seçime kendi logosuyla girecek

24 Nisan'da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliği yaptığı altılı masa toplantısı sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Altılı masanın üyesi olan Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır.  Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

Babacan'ın bu açıklaması 'İttifak çatladı' şeklinde yorumlandı. 

Son dakika | Altılı masa çatladı! Ali Babacan'dan flaş karar! DEVA Partisi seçime kendi logosuyla girecek

DEVA PARTİSİ İTTİFAK'TAN AYRILDI MI?

Öte yandan Nevşin Mengü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,   DEVA Partisi'nden İdris Şahin ile konuştuğunu ifade ederek şunları yazdı:

"DEVA partisi 6'lı ittifaktan ayrılmış değil. Ortak CB adayını destekleyecek. Parlamento seçimlerine kendi parti logosu ve ismiyle girecek. CHP veya başka bir parti listesinden seçime girmemek yönünde karar almışlar"

Son dakika | Altılı masa çatladı! Ali Babacan'dan flaş karar! DEVA Partisi seçime kendi logosuyla girecek

GÜLTEKİN UYSAL'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter belirleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı Adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;
1) 20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak,
2) Seçilebilirlik,
3) Seçim sonrası 20 yılda Akp tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan TC Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!"

Söz konusu paylaşım sonrası Uysal'ın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kast ettiği öne sürmüş, bu durumdan iki lider dert yanmıştı. 

 

 

Son dakika | Altılı masa çatladı! Ali Babacan'dan flaş karar! DEVA Partisi seçime kendi logosuyla girecek

{TITLE_STRIP}Ali Babacan Millet İttifakı'ndan ayrıldı mı? Ali Babacan Millet İttifakı'ndan neden ayrıldı?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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