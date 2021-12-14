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  3. Son dakika: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı

Son dakika: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı

Amasya'da İzmir'den Tokat'a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Kazanın nedeni hakkında konuşan Amasya Valisi, Mustafa Masatlı,"  Trafik kazasının ana sebebi, yolların kaygan olması, yağış ve bu arada 2 şeritli olan yolda kaptanın normal yol kontrolünü kaybetmesinden dolayı otobüs devriliyor." dedi.

Son dakika: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza saat 07.00 sıralarında Amasya-Çorum kara yolu Tigem Kavşağı mevkisinde  meydana geldi. İzmir'den Tokat'a giden Topçam Turizm'e ait Hakkı Tayfur idaresindeki 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Kazada hayatını kaybedenlerin Ebru Özbilen Demirtaş (30) ve  brahim Akçay (69) olduğu tespit edildi.  Kazada, yaralı sayısı ise 28’e yükseldi.

YAĞIŞ NEDENİYLE, ŞOFÖR OTOBÜSÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kaza hakkında yaptığı açıklamada," Trafik kazasının ana sebebi, yolların kaygan olması, yağış ve bu arada 2 şeritli olan yolda kaptanın normal yol kontrolünü kaybetmesinden dolayı otobüs devriliyor. Maalesef 2 ölümüz var. Yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diliyoruz, 28 yaralımız var. Şu an itibarıyla sağlık birimlerimizin tamamı konuyla ilgili çalışıyorlar. İnşallah yaralılarımızı sağlığına kavuşturup taburcu edeceğiz. Dileriz bu ve buna benzer kazalar da olmaz” ifadelerini kullandı. 

Son dakika: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı

MUAVİN, ŞOFÖRÜ UYARMIŞ

Vali Masatlı ile görüşen bir yaralı yolcunun yakını, oğlunun kendisine telefon ettiğini ve otobüsün kaza yaptığını söylediğini belirterek, Tokat’tan geldiğini ifade etti. Yolcu yakını," Oğlum bana muavinin, şoförü ‘yavaş git’ diye uyardığını söyledi ama şoför ise ‘acelem var’ demiş” diye konuştu. 

Son dakika: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı Son dakika: Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 28 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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