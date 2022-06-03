ING Basketbol Süper Ligi'nde Play Off yarı final serisi Galatasaray Nef ile Anadolu Efes arasında kıyasıya mücadele ile devam ediyor. Serinin ilk maçını Galatasaray Nef, 105-70, ikinci karşılaşmayı 91-77 ve üçüncü maçı da 71-64 kazanan Anadolu Efes seride 2-1 öne geçmişti. Önceki gün serinin dördüncü maçında ise Galatasaray Nef, Efes'i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Finale çıkacak olan son takımın belli olacağı serinin beşinci maçında Galatasaray Nef ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

ANADOLU EFES 104 - 77 GALATASARAY NEF | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Larkin, Micic, Bryant, Moerman, Dunston ilk beşiyle parkeye çıktı.

Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef ise Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Blackshear ilk beşiyle parkede yer aldı.



İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakanın ilk periyodu, 26-26’lık eşitlikle sona erdi. Larkin’in üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle hücumda rahatlayan Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında soyunma odasına 9 sayı farkla önde gitti: 51-42.



Anadolu Efes’in hem hücumda hem savunmada domine ettiği üçüncü periyotta Galatasaray Nef sayı farkının açılmasıyla oyundan düşerken, Larkin, üçlük çizgisinin gerisinden isabet bulmaya devam etti ve Anadolu Efes maçın final periyoduna 28 sayı farkla önde girdi: 81-53.



Maçın son periyodunda da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Anadolu Efes, müsabakayı 104-77 kazanarak seride durumu 3-2’ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.

Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşmasında iki takım adına da şanssız sakatlıklar yaşandı.

Galatasaray Nef’te kaptan Göksenin Köksal ikinci periyotta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, Anadolu Efes’in yıldızı Vasilije Micic de üçüncü periyottaki sakatlığı nedeniyle sedyeyle saha kenarına geldi ve maçı tamamlayamadı.