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  3. Son dakika | Anayasa Mahkemesinden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

Son dakika | Anayasa Mahkemesinden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

Son dakika... Anayasa Mahkemesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusu hakkında kararını verdi. Kararda, Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyette bulunma ve kişi hürriyetinin ihlal edildiği belirtildi.

Son dakika | Anayasa Mahkemesinden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

Son dakika... Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yargılanan Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu görüşen mahkeme, Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyette bulunma ve kişi hürriyetinin ihlal edildiği yönünde karar verdi. 

SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık 90 gündür Sincan Cezaevi'nde tutulan Gergerlioğlu'nun söz konusu kararın ardından  serbest bırakılması bekleniyor. 

Son dakika | Anayasa Mahkemesinden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

NE OLMUŞTU?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2018 yılında milletvekili seçilmeden önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda nedeniyle  Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından  yargılandığı davada  21 Şubat 2018'de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapis cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından dosya temyiz üzerine Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ‘terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. 

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017′ de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti.

İhraç edilene dek İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor olan Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Mart 2017'de kurulan “Hak ve Adalet Platformu”nun sözcülüğünü yapıyordu. Gergerlioğlu'nun milletvekilliği 17 Mart 2021 tarihinde düşürülmüştü, daha sonra ise Sincan Cezaevinde hapis yatmaya başlamıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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