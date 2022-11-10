Son dakika | Ankara Altındağ'da dehşet! 5 kişinin cesedi bulundu

Son dakika... Alınan bilgilere göre olay Altındağ ilçesinde Örnek Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Arkadaşlarının yanında kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, eve girdiklerinde 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahısların bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Şahısların bir hafta önce öldükleri tahmin edilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.