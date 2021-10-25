Son dakika | Ankara Şehir Hastanesi'nden Dr. Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili açıklama

Ankara Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir"

NE OLMUŞTU?

Çankaya Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı'ndan Ahlatlıbel Mahallesi istikametine giden Rümeysa Berin Şen'in (25) kullandığı 38 AEK 935 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 KB 957 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurda haline gelen araçta sıkışan Şen, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. 112 Acil Servis ekibi, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tıp fakültesinden yeni mezun olan Şen'in temmuz ayında Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başladığı, kazanın gece nöbetinden çıkıp otomobiliyle evine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

Kamyon şoförünün marketten alışveriş yapmak için aracını yol kenarına park ettiği belirtildi.

Kaza yerine gelen genç doktorun annesi ve iki kardeşi şok geçirdi, gözyaşı döktü.

Genç doktor, dün Zonguldak Çengelli köyüne getirildi. Güçlükle ayakta duran Şen'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Genç doktorun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

AMCA ŞEN: CİĞERİMİZ YANIYOR

Amca Yaşar Şen, gazetecilere, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden mezun olan yeğeninin bir yıl Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servis'te görev yaptığını, daha sonra Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (TUS) kazanıp Ankara Şehir Hastanesine uzmanlığa geldiğini anlattı.

Burada 2,5 aydır görev yaptığını aktaran Şen, "Sözün bittiği yerdeyiz. Derin üzüntü içerisindeyiz. İçimiz, ciğerimiz yanıyor." dedi.

Ankara Şehir Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hastanemizin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde görev yapmakta olan kıymetli çalışma arkadaşımız doktor Rümeysa Berin Şen'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailemizin başı sağ olsun, kıymetli çalışma arkadaşımızın mekanı cennet olsun." ifadelerini yer verildi.