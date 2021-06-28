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  3. Son dakika | Ankara'daki geri dönüşüm tesisinde yangın!

Son dakika | Ankara'daki geri dönüşüm tesisinde yangın!

Son dakika haberi...Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar sitesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika | Ankara'daki geri dönüşüm tesisinde yangın!

Son dakika haberi...Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar sitesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

OLAY ESNASINDA İŞ YERİ KAPALIYDI

Olay esnasında kapalı olan iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Oluşan yoğun duman nedeniyle zaman zaman zorlanan ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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