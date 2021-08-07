Son dakika | Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten kötü haber: Hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Böcek'in artan öksürük şikayeti nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı, durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Son dakika... Sabah Gazetesinin haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Bir Gün'ün haberine göre ise Böcek, artan öksürük şikayeti nedeniyle bu sabah kontrol amaçlı hastaneye getirildi. Başkan Böcek'in tahlillerinin yapıldığı ve bir süre dinleneceği belirtildi.
KORONAVİRÜSÜ YENMİŞTİ
Bilindiği gibi koronavirüs salgınına yakalanan ve uzun süre hastanede yatan Böcek, daha sonra hastalığı yenerek sağlığına kavuşmuştu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan yangınların ardından Böcek, sürekli sahada yürütülen yangın söndürme çalışmalarını yakından takip ediyordu.