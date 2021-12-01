Son dakika | Araç sahiplerine güzel haber geldi: Benzine 58 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının (EPGİS) resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, benzinin litre fiyatına 2 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren 58 kuruş indirim geldiğini duyurdu.

Bilgilendirmede, "02/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 58 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

MOTORİNE DE İNDİRİM GELMİŞTİ

Öte yandan dün de motorinin litre fiyatına 44 kuruş indirim gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.