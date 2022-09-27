Son dakika: Ardahan'da depremi mi oldu? Ardahan neden sallandı 27 Eylül 2022 Salı?

Deprem ülkesi olan Türkiye bu kez Ardahan'dan gelen haberle korkuttu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ardahan'ın Göle ilçesinde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar da internet arama motorlarında Ardahan'da depremi mi oldu? Ardahan neden sallandı 27 Eylül 2022 Salı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

SON DAKİKA: ARDAHAN'DA DEPREMİ Mİ OLDU? ARDAHAN NEDEN SALLANDI 27 EYLÜL 2022 SALI?

AFAD verilerine göre 27 Eylül 2022 Salı günü Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 3.2 derinliğinde 5.0 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER 27 EYLÜL 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Eylül 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 27 EYLÜL 2022 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.