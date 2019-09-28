Son dakika Artvin'de sel: Dereler taştı, yollar kapandı!
Son dakika haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelana sebep oldu. Hopa-Borçka karayolu taşkın sonucu ulaşıma kapandı.
Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.
Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, yolda ulaşım taşan dere suları nedeniyle güçlükle sağlanıyor.
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